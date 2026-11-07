Detik-Detik Rumah Ambruk di Depok, Pasutri Sedang Beraktivitas di Dapur

jabar.jpnn.com, DEPOK - Nasib nahas dialami pasangan suami istri (pasutri) di kawasan Kalimulya, Kecamatan Cilodong, Kota Depok.

Saat sedang menyiapkan sarapan di dapur, rumah yang mereka tempati tiba-tiba ambruk.

Akibat kejadian itu, keduanya tertimpa material bangunan hingga mengalami luka sobek di bagian kepala.

Pemilik rumah, Lili Winarsih, menceritakan peristiwa tersebut terjadi pada pagi hari.

Ketika itu, dia bersama suaminya tengah berada di dapur untuk menyiapkan makanan.

Tiba-tiba, terdengar suara keras dari salah satu bagian rumah. Tak lama kemudian, material bangunan runtuh dan menimpa mereka.

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"Saya sempat dengar suara tembok ambruk dari salah satu ruangan," kata Lili, Sabtu (7/11/2026).

Menurut Lili, saat kejadian terdapat tiga orang di dalam rumah, yakni dirinya, suami, dan anaknya.