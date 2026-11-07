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Pemkot Depok Lakukan Penyesuaian Tarif Biskita Mulai Tahun 2027

Sabtu, 07 November 2026 – 14:25 WIB
Pemkot Depok Lakukan Penyesuaian Tarif Biskita Mulai Tahun 2027 - JPNN.com Jabar
Wali Kota Depok, Supian Suri. Foto : Lutviatul Fauziah/jpnn

jabar.jpnn.com, DEPOK - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok akan menerapkan tarif bagi penumpang layanan BisKita Koridor 1 mulai 2027.

Tarif yang direncanakan sebesar Rp6.000 bagi masyarakat umum dan Rp4.000 bagi pelajar serta lanjut usia (lansia).

Kebijakan ini dilakukan untuk menjaga keberlanjutan operasional transportasi publik sekaligus mengurangi beban pembiayaan pemerintah daerah.

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Wali Kota Depok Supian Suri mengatakan, selama ini operasional BisKita Koridor 1 dengan rute Terminal Depok menuju LRT Harjamukti, Cimanggis, mendapatkan dukungan subsidi dari Kementerian Perhubungan.

Namun, dukungan tersebut telah berakhir pada Maret 2026.

Adapun untuk menjaga keberlangsungan layanan, Pemkot Depok telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp20 miliar pada 2026 guna membiayai operasional koridor tersebut.

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Mulai 2027, pemerintah tetap memberikan dukungan anggaran. Namun, masyarakat juga diharapkan berpartisipasi melalui pembayaran tarif perjalanan.

“Mulai tahun 2027 kami pemerintah tetap memberikan alokasi anggaran, tetapi juga butuh dukungan dari masyarakat dengan pembiayaan atau berbayar sebesar Rp6.000 buat masyarakat umum dan Rp4.000 buat anak sekolah dan buat lansia,” ucap Supian dikutip Sabtu (7/10/2026).

Tahun 2027 BisKita Depok tak lagi gratis, tarifnya direncanakan Rp 6 ribu untuk masyarakat umum, dan Rp4 ribu untuk pelajar dan lansia
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TAGS   kota depok transportasi biskita trans depok tarif biskita trans depok

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