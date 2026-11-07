BisKita Koridor 2 Segera Beroperasi dengan Rute Bojongsari hingga LRT Harjamukti

jabar.jpnn.com, DEPOK - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok tengah menyiapkan pengoperasian BisKita Trans Depok Koridor 2 dengan rute Bojongsari–Terminal Depok.

Layanan ini ditargetkan mulai beroperasi pada Desember 2026 atau paling lambat Januari 2027.

Pelaksa Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Depok Aan Syurahman mengatakan, persiapan pengoperasian koridor tersebut masih menunggu persetujuan dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

“Untuk pengoperasian BisKita Trans Depok Koridor 2, saat ini kami masih menunggu persetujuan dari Kementerian Perhubungan. Kami berharap prosesnya dapat segera rampung sehingga layanan ini bisa beroperasi sesuai target,” ucap Aan dikutip Sabtu (7/10/2026).

Kehadiran Koridor 2 menjadi langkah penting dalam memperluas jangkauan transportasi publik, khususnya bagi masyarakat Bojongsari dan wilayah sekitarnya yang membutuhkan akses menuju pusat Kota Depok.

Dengan rute Bojongsari–Terminal Depok, masyarakat nantinya memiliki alternatif perjalanan menggunakan angkutan umum yang lebih terarah tanpa harus sepenuhnya bergantung pada kendaraan pribadi.

Adapun untuk mendukung operasionalnya, pemerintah pusat masih akan memberikan dukungan pembiayaan selama kurang lebih dua tahun.

Skema tersebut diharapkan menjadi stimulus bagi keberlangsungan layanan sekaligus mendorong masyarakat yang selama ini belum menggunakan transportasi publik agar mulai beralih ke BisKita.