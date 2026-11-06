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TEP UNAIR Latih Peternak, Sulap Limbah Pelepah Sawit Jadi Pakan Sapi

Jumat, 06 November 2026 – 13:00 WIB
TEP UNAIR Latih Peternak, Sulap Limbah Pelepah Sawit Jadi Pakan Sapi - JPNN.com Jabar
TEP UNAIR melatih peternak mengolah limbah pelepah sawit menjadi silase sebagai pakan alternatif sapi untuk menghemat biaya dan tenaga. Foto: Source for jpnn

jabar.jpnn.com, JAKARTA - Peternak sapi di Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari, Papua Barat, mendapatkan pelatihan pengolahan limbah pelepah kelapa sawit menjadi silase sebagai alternatif pakan ternak.

Program yang diberikan TEP Universitas Airlangga (UNAIR) tersebut diharapkan dapat membantu peternak mengatasi keterbatasan pakan sekaligus menekan biaya pemeliharaan sapi.

Pelatihan ini membekali peternak, khususnya masyarakat transmigran, dengan pengetahuan dan keterampilan mengolah limbah perkebunan kelapa sawit menjadi pakan ternak yang dapat disimpan dalam jangka waktu tertentu.

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Selama ini, peternak di Distrik Prafi masih menghadapi kendala dalam memenuhi kebutuhan pakan sapi.

Sementara itu, pelepah kelapa sawit yang tersedia di sekitar kawasan perkebunan belum dimanfaatkan secara optimal, padahal berpotensi diolah menjadi sumber pakan alternatif.

Melalui kegiatan tersebut, TEP UNAIR memperkenalkan teknologi pengolahan pelepah sawit melalui proses fermentasi atau pembuatan silase.

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Program ini mendapat sambutan positif dari para peternak. Salah satunya Misno, peternak di SP4 Prafi, Manokwari, yang menilai pelatihan tersebut memberikan manfaat dalam memanfaatkan potensi limbah perkebunan di lingkungan sekitar.

“Saya senang dengan adanya program ini karena dapat memanfaatkan pelepah sawit. Menurut saya, program ini sangat bagus. Akan tetapi, untuk proses berkelanjutan, kami masih kekurangan orang-orang yang membantu dalam proses pembuatan silase,” ujar Misno dalam keterangan resminya. 

TEP UNAIR melatih peternak di Prafi, Manokwari, mengolah limbah pelepah sawit menjadi silase sebagai pakan alternatif sapi untuk menghemat biaya dan tenaga.
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TAGS   Program Transmigrasi Patriot Fermentasi pelepah sawit Inovasi pakan ternak Universitas Airlangga Limbah kelapa sawit Silase pelepah sawit Pakan alternatif sapi ketahanan pangan nasional

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