Mahasiswi S3 UI Ditemukan Tewas di Indekos Depok, Polisi Pastikan Tak Ada Tanda Kekerasan

jabar.jpnn.com, DEPOK - Polisi memastikan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh mahasiswi program doktor (S3) Universitas Indonesia (UI) berinisial B (36 tahun) yang ditemukan meninggal dunia di kamar indekos kawasan Beji, Kota Depok.

Kepastian tersebut diperoleh setelah polisi melakukan autopsi terhadap jenazah korban.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, korban diketahui mengalami pembengkakan jantung yang diduga berkaitan dengan penyebab kematiannya.

Kasi Humas Polres Metro Depok AKP Hendra mengatakan, jenazah korban ditemukan pada Rabu (4/11/2026) dalam kondisi telah mengalami pembusukan.

“Pada saat ditemukan, korban sudah mengalami pembusukan,” kata Hendra, Jumat (6/11/2026).

Hendra menjelaskan, penemuan jasad tersebut bermula ketika penjaga indekos mencium bau menyengat dari kamar korban.

Penjaga kemudian melaporkan kondisi tersebut kepada pemilik indekos.

Karena pintu kamar dalam keadaan terkunci, penghuni dan pengelola indekos akhirnya melakukan pendobrakan untuk memastikan kondisi di dalam kamar.