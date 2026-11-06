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Demo 2 Tahun Prabowo - Gibran, Mahasiswa Bandung Tak Peduli Isu Penyadapan Presiden

Jumat, 06 November 2026 – 17:22 WIB
Demo 2 Tahun Prabowo - Gibran, Mahasiswa Bandung Tak Peduli Isu Penyadapan Presiden - JPNN.com Jabar
Seratusan mahasiswa yang tergabung dalam BEM Nusantara saat menyampaikan aspirasinya dalam aksi demo di Gedung DPRD Jawa Barat, Jumat (6/11/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Seratusan mahasiswa kembali turun ke jalan dalam aksi unjuk rasa yang digelar di depan Gedung DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung pada Jumat (6/11/2026).

Demo hari ini, mahasiswa mengevaluasi dua tahun kepemimpinan Presiden & Wapres, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.

Mereka juga menyoroti berbagai persoalan negeri yang belum terselesaikan.

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Mahasiswa yang tergabung dalam BEM Nusantara Jawa Barat tiba sekitar pukul 15.30 WIB, dari arah Jalan Sulanjana. 

Massa juga membawa sejumlah spanduk bertuliskan ungkapan protes terhadap pemerintah. Diantaranya seperti "cukup 2 tahun saja" serta "hentikan represif, pulihkan demokrasi, revolusi!".

Mahasiswa Digitech University, Andika Satria mengatakan, tuntunan yang dibawa dalam aksi kali ini ialah terkait pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan lingkungan. 

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Menurutnya, isu-isu tersebut belum dapat terselesaikan oleh pemerintah.

"Dan tidak nampak satu pun dilakukan sebagai upaya cicilan ataupun diselesaikan untuk pada akhirnya menjadi suatu solusi yang konkret dan dapat berdampak pada masyarakat banyak," kata Andika saat ditemui di lokasi. 

Ratusan mahasiswa demo di DPRD Jabar mengevaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran dan menyinggung penyadapan Presiden.
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TAGS   demo mahasiswa bandung penyadapan aksi demo mahasiswa presiden prabowo program mbg penyadapan presiden bem nusantara

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