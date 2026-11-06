Zalmore Gandeng Disney, Hadirkan Koleksi Fashion Kasual untuk Penggemar Lintas Generasi

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Karakter Disney tidak hanya lekat dengan dunia hiburan. Berbagai tokohnya kini juga menjadi bagian dari tren fashion yang menyasar penggemar lintas generasi.

Peluang tersebut dimanfaatkan Zalmore melalui kolaborasi resmi dengan Disney.

Kerja sama ini melahirkan koleksi pakaian kasual yang memadukan karakter ikonik Disney dengan konsep busana yang mengutamakan kenyamanan untuk aktivitas sehari-hari.

Melalui koleksi tersebut, Zalmore mencoba menghadirkan pilihan fashion yang tidak sekadar mengedepankan tampilan, tetapi juga memberikan ruang bagi penggunanya untuk mengekspresikan karakter dan selera personal.

Owner Zalmore, Salmon, mengatakan kolaborasi tersebut menjadi upaya menghadirkan pengalaman berbeda melalui produk pakaian sehari-hari.

"Kami ingin memberikan sentuhan keajaiban di setiap produk kami, sehingga siapa pun yang memakainya bisa merasakan keceriaan Disney dalam aktivitas harian mereka," ujar Salmon dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Jumat (6/10/2026).

Menurutnya, karakter Disney memiliki daya tarik tersendiri karena mampu menghadirkan kenangan dan kedekatan emosional bagi berbagai kelompok usia.

Hal itu pula yang menjadi salah satu pertimbangan Zalmore dalam menghadirkan koleksi kolaborasi tersebut. Unsur nostalgia dari karakter Disney dipadukan dengan identitas Zalmore sebagai brand fashion kasual.