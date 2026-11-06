JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Zalmore Gandeng Disney, Hadirkan Koleksi Fashion Kasual untuk Penggemar Lintas Generasi

Zalmore Gandeng Disney, Hadirkan Koleksi Fashion Kasual untuk Penggemar Lintas Generasi

Jumat, 06 November 2026 – 16:10 WIB
Zalmore Gandeng Disney, Hadirkan Koleksi Fashion Kasual untuk Penggemar Lintas Generasi - JPNN.com Jabar
Kolaborasi jenama fashion Indonesia bersama disney. Foto: source for JPNN.

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Karakter Disney tidak hanya lekat dengan dunia hiburan. Berbagai tokohnya kini juga menjadi bagian dari tren fashion yang menyasar penggemar lintas generasi.

Peluang tersebut dimanfaatkan Zalmore melalui kolaborasi resmi dengan Disney.

Kerja sama ini melahirkan koleksi pakaian kasual yang memadukan karakter ikonik Disney dengan konsep busana yang mengutamakan kenyamanan untuk aktivitas sehari-hari.

Baca Juga:

Melalui koleksi tersebut, Zalmore mencoba menghadirkan pilihan fashion yang tidak sekadar mengedepankan tampilan, tetapi juga memberikan ruang bagi penggunanya untuk mengekspresikan karakter dan selera personal.

Owner Zalmore, Salmon, mengatakan kolaborasi tersebut menjadi upaya menghadirkan pengalaman berbeda melalui produk pakaian sehari-hari.

"Kami ingin memberikan sentuhan keajaiban di setiap produk kami, sehingga siapa pun yang memakainya bisa merasakan keceriaan Disney dalam aktivitas harian mereka," ujar Salmon dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Jumat (6/10/2026).

Baca Juga:

Menurutnya, karakter Disney memiliki daya tarik tersendiri karena mampu menghadirkan kenangan dan kedekatan emosional bagi berbagai kelompok usia.

Hal itu pula yang menjadi salah satu pertimbangan Zalmore dalam menghadirkan koleksi kolaborasi tersebut. Unsur nostalgia dari karakter Disney dipadukan dengan identitas Zalmore sebagai brand fashion kasual.

Zalmore berkolaborasi dengan Disney menghadirkan koleksi pakaian kasual yang memadukan kenyamanan, karakter ikonik, dan nuansa nostalgia.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   Zalmore industri pakaian disney fashion zalmore x disney

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU