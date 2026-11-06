Forum BUM PTN-BH Perkuat Kolaborasi Bisnis Perguruan Tinggi dan Dunia Industri

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Perkumpulan Forum Badan Usaha Milik Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Forum BUM PTN-BH) terus memperkuat kolaborasi bisnis ant perguruan tinggi sekaligus memperluas kemitraan dengan dunia industri, pemerintah, dan masyarakat.

Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan profesionalisme, daya saing, serta kontribusi badan usaha milik Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) terhadap pembangunan ekonomi nasional.

Ketua Umum Forum BUM PTN-BH, Edi Purwanto mengatakan, perguruan tinggi memiliki potensi besar yang dapat dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi produktif.

Potensi tersebut meliputi kepakaran multidisiplin, hasil penelitian, inovasi teknologi, sumber daya manusia profesional, hingga jejaring akademik.

Menurutnya, berbagai potensi tersebut perlu dihubungkan dengan kebutuhan pasar dan dunia industri agar memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

"Kolaborasi antarbadan usaha perguruan tinggi menjadi salah satu langkah strategis untuk meningkatkan daya saing sekaligus memperluas kontribusi perguruan tinggi terhadap pembangunan nasional," demikian arah pengembangan yang didorong Forum BUM PTN-BH.

Forum BUM PTN-BH didirikan pada 11 Juni 2024 di Malang. Organisasi ini dibentuk sebagai wadah kolaborasi, penguatan kelembagaan, dan pengembangan kapasitas badan usaha milik PTN-BH di Indonesia.

Dorong Forum Menjadi Pusat Kolaborasi Bisnis