Jalan Raya Sawangan Depok Ditutup 7–20 November 2026, Ini Jalur Alternatifnya

jabar.jpnn.com, DEPOK - Akses lalu lintas di Jalan Raya Sawangan, tepatnya di depan Sungai Elok Cantik dan Menawan (SeCawan), Kali Cabang Tengah, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, ditutup sementara mulai 7 hingga 20 November 2026.

Penutupan tersebut dilakukan sehubungan dengan pekerjaan penurapan yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Depok.

Kepala DPUPR Kota Depok, Yodi Joko Bintoro, mengatakan pihaknya telah menyiapkan rekayasa lalu lintas untuk mendukung kelancaran pekerjaan sekaligus mengatur pergerakan kendaraan di sekitar lokasi.

Informasi mengenai pengalihan arus juga telah disampaikan kepada masyarakat melalui media sosial dan pemasangan rambu atau marka jalan di lapangan.

“Sehubungan dengan adanya pekerjaan penurapan, akses lalu lintas di sekitar Kali Cabang Tengah ditutup sementara. Rekayasa lalu lintas sedang dimatangkan dan informasi peralihan jalur juga sudah disebar melalui media sosial dan marka jalan di lapangan,” ucap Yodi.

Ia menjelaskan, pengendara dari arah Jalan Pramuka Raya menuju Jalan Pitara atau Jalan Nusantara Raya akan diarahkan melalui sejumlah ruas jalan alternatif.

Rute yang dapat dilalui, yakni Jalan Tanah Baru, Jalan Pipit Raya, Jalan Gelatik Raya, Jalan Nuri Raya, dan Jalan Rambutan.

Pengendara kemudian dapat kembali menuju Jalan Raya Sawangan.