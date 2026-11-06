Inflasi Kota Depok Oktober 2026 Capai 0,21 Persen, Bahan Makanan Jadi Pemicu Utama

jabar.jpnn.com, DEPOK - Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Depok mencatat inflasi sebesar 0,21 persen secara bulanan atau month-to-month (m-to-m) pada Oktober 2026.

Sementara itu, inflasi secara tahun kalender atau year-to-date (y-to-d) tercatat sebesar 2,49 persen.

Kepala BPS Kota Depok, Agus Marzuki, mengatakan inflasi tahunan atau year-on-year (y-on-y) pada Oktober 2026 mencapai 2,92 persen.

Adapun Indeks Harga Konsumen (IHK) Kota Depok tercatat sebesar 112,22.

“Pada Oktober 2026 terjadi inflasi year-on-year (y-on-y) Kota Depok sebesar 2,92 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 112,22,” ucap Agus.

Ia menjelaskan, kenaikan harga sejumlah komoditas menjadi salah satu faktor pendorong inflasi.

Kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau mencatat kenaikan sebesar 1,27 persen.

Selain itu, kenaikan juga terjadi pada kelompok transportasi sebesar 0,52 persen. Kemudian, kelompok penyediaan makanan dan minuman atau restoran mengalami kenaikan sebesar 0,34 persen.