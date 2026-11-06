Update Harga Emas dan Perak Jumat 6 November 2026, Lengkap dengan Pajaknya!

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan terbaru pada Jumat, 6 November 2026, mengalami perubahan berdasarkan daftar harga yang diperbarui pukul 08.38 WIB.

Harga emas ukuran 1 gram tercatat sebesar Rp2.565.000 atau Rp2.571.413 setelah dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 0,25 persen.

Berdasarkan daftar harga terbaru, harga emas batangan tersedia dalam berbagai pilihan ukuran, mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Bagi masyarakat yang berencana membeli emas sebagai instrumen investasi maupun simpanan jangka panjang, informasi harga berdasarkan berat dan pajak perlu diperhatikan sebelum melakukan transaksi.

Berikut daftar lengkap harga emas batangan per Jumat, 6 November 2026, seperti dilansir dari laman logammulia.com.

Daftar Harga Emas Batangan

- 0,5 gram: Rp1.332.500

- Setelah PPh 0,25 persen: Rp1.335.831