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Waspada Hujan Ringan Siang hingga Malam, Ini Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini

Jumat, 06 November 2026 – 09:00 WIB
Waspada Hujan Ringan Siang hingga Malam, Ini Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini - JPNN.com Jabar
Ilustrasi hujan. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, BOGOR - Sejumlah wilayah di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) berpotensi diguyur hujan ringan pada Jumat, 6 November 2026.

Berdasarkan prakiraan cuaca, potensi hujan terjadi mulai pagi hingga malam hari dengan cakupan wilayah yang berbeda.

Pada pagi hari pukul 07.00 hingga 13.00 WIB, kondisi cuaca Jabodetabek secara umum diprakirakan cerah berawan hingga berawan tebal.

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Meski demikian, hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kepulauan Seribu, Kabupaten dan Kota Tangerang, serta Kabupaten Bekasi.

Memasuki siang hingga sore hari, pukul 13.00 hingga 19.00 WIB, kondisi cuaca masih diprakirakan cerah berawan hingga berawan tebal.

Namun, potensi hujan ringan meluas ke sejumlah wilayah.

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Wilayah yang berpotensi mengalami hujan ringan meliputi Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Kabupaten dan Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bogor, serta Kabupaten dan Kota Bekasi.

Sementara itu, pada malam hari pukul 19.00 WIB hingga 01.00 WIB, hujan ringan masih berpotensi terjadi di sejumlah wilayah, terutama Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bogor, serta Kabupaten dan Kota Bekasi.

BMKG memprakirakan hujan ringan berpotensi mengguyur sejumlah wilayah Jabodetabek pada Jumat 6 November 2026, termasuk Depok, Bogor, dan Bekasi.
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