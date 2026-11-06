Prakiraan Cuaca Jawa Barat Jumat 6 November 2026, Depok hingga Bogor Berpotensi Diguyur Hujan

jabar.jpnn.com, BOGOR - Sejumlah wilayah di Jawa Barat berpotensi diguyur hujan ringan pada Jumat, 6 November 2026.

Berdasarkan prakiraan cuaca, potensi hujan terjadi sejak pagi hingga malam hari dengan cakupan wilayah yang berbeda-beda.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan kondisi cuaca di Jawa Barat pada pagi hari pukul 07.00 hingga 13.00 WIB umumnya cerah berawan hingga berawan.

Meski demikian, hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Garut.

Memasuki siang hingga sore hari, pukul 13.00 hingga 19.00 WIB, kondisi cuaca diprakirakan masih cerah berawan hingga berawan.

Namun, potensi hujan ringan meluas ke sejumlah wilayah.

Wilayah yang berpotensi mengalami hujan ringan meliputi Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, serta Kabupaten Ciamis.

Sementara itu, pada malam hari pukul 19.00 WIB hingga 01.00 WIB, cuaca diprakirakan cerah berawan hingga berawan.