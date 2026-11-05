Pedagang Pasar Pagelaran Cianjur Resah, Uang Palsu Rp100 Ribu Diduga Beredar dengan Modus Penukaran

jabar.jpnn.com, CIANJUR - Peredaran uang palsu pecahan Rp100 ribu meresahkan sejumlah pedagang di Pasar Pagelaran, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.

Pelaku diduga menggunakan modus menukarkan uang pecahan Rp100 ribu dengan beberapa lembar uang pecahan Rp20 ribu atau Rp10 ribu.

Menindaklanjuti informasi tersebut, Kepolisian Resor (Polres) Cianjur melalui jajaran Polsek Pagelaran mulai melakukan penelusuran untuk memastikan dugaan peredaran uang palsu yang disebut telah menyasar sejumlah toko di pasar tersebut.

Kapolsek Pagelaran AKP Budi Rustandi mengatakan, hingga Kamis, pihaknya belum menerima laporan resmi dari masyarakat maupun pedagang yang mengaku menjadi korban.

Meski demikian, petugas telah diterjunkan ke lapangan untuk menindaklanjuti informasi yang beredar.

"Jajaran Polsek Pagelaran segera menindaklanjuti dan mengembangkan kasusnya meskipun belum ada laporan resmi dari masyarakat atau korban yang menerima uang palsu pecahan Rp100 ribu," kata Budi.

Ia menjelaskan, berdasarkan informasi awal yang diterima petugas, pelaku diduga mendatangi pedagang dengan alasan tidak memiliki uang pecahan kecil.

Pelaku kemudian meminta menukarkan uang Rp100 ribu dengan sejumlah lembar uang pecahan lebih kecil.