Pemkot Depok Perketat Pengawasan Ratusan SPPG, Chandra: 40 Dapur Perlu Perhatian Khusus

jabar.jpnn.com, DEPOK - Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Makan Bergizi Gratis (MBG) menggelar Rapat Koordinasi Pengawasan dan Peningkatan Kualitas SPPG di Aula Edelweis lantai 5 Gedung Balai Kota.

Rapat ini membahas instruksi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Surat Edaran (SE) Nomor 400.5/8545/SJ tentang Pelaksanaan Inspeksi dan Penilaian Kesesuaian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Daerah.

Wakil Wali Kota Depok sekaligus Ketua Satgas Percepatan MBG Chandra Rahmansyah mengatakan pihaknya akan melibatkan perangkat daerah, serta pemimpin wilayah untuk melalukan inspeksi ke-199 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG.

Satgas Percepatan MBG mengumpulkan perwakilan Forkopimda, perangkat daerah beserta camat untuk membahas teknis pelaksanaan monitoring dan evaluasi guna memperkuat tata kelola distribusi makanan bergizi di wilayah.

“Kami akan susun tim teknis untuk inspeksi, paling lambat 6 November sudah selesai dan bisa langsung turun ke lapangan,” terangnya.

Ia menegaskan bahwa program prioritas pusat ini harus dipandang sebagai peluang besar bagi kemajuan kota.

Menurutnya, perputaran ekonomi dan aliran dana yang masif dari program MBG mampu mendongkrak kesejahteraan masyarakat khususnya kelompok rentan secara optimal.

Pengawasan operasional dapur akan dibagi ke dalam dua klaster untuk memastikan efektivitas peninjauan di lapangan.