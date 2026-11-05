BBSPJIS Kemenperin Perkuat Layanan Industri, dari Sertifikasi SNI hingga Halal

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BANDUNG - Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Selulosa (BBSPJIS) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus memperkuat perannya dalam meningkatkan daya saing industri nasional melalui penyediaan berbagai layanan teknis.

Layanan tersebut mencakup pengujian, sertifikasi, inspeksi, pengujian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), hingga pemeriksaan dan sertifikasi halal.

Berbagai layanan itu disediakan untuk membantu pelaku industri memastikan produk yang dihasilkan memenuhi standar mutu serta persyaratan yang berlaku.

Ketua Tim Mitra Industri BBSPJIS, Andar Hermawan, mengatakan sejumlah produk yang beredar di masyarakat telah diwajibkan memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).

Dua di antaranya adalah air minum dalam kemasan (AMDK) dan kertas yang digunakan sebagai bahan kemasan atau wadah pangan.

Menurut Andar, BBSPJIS melalui Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) turut berperan dalam memberikan sertifikasi SNI wajib untuk produk-produk tersebut.

"Sertifikasi yang kami keluarkan di antaranya SNI wajib untuk air minum dalam kemasan. Jadi, air minum dalam kemasan yang Bapak Ibu minum itu wajib SNI. Salah satu lembaga yang bisa memberikan sertifikasinya adalah Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) di BBSPJIS. Begitu juga kertas pangan yang digunakan untuk wadah makanan, itu juga sudah wajib," kata Andar.

Selain layanan sertifikasi berbasis SNI, BBSPJIS juga menyediakan pemeriksaan dan sertifikasi halal, bahkan lembaga tersebut telah berstatus sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) Pratama yang memiliki ruang lingkup pelayanan bagi industri kecil.