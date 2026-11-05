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Sosok Letkol Anwar Dudi Firmansyah di Mata Keluarga, Sang Patriot Gugur saat Misi Karhutla

Kamis, 05 November 2026 – 16:40 WIB
Sosok Letkol Anwar Dudi Firmansyah di Mata Keluarga, Sang Patriot Gugur saat Misi Karhutla - JPNN.com Jabar
Karangan bunga berjejer di rumah duka Letkol Anwar Dudi Firmansyah, anggota TNI AD yang gugur dalam misi pemadaman karhutla. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Suasana duka menyelimuti rumah keluarga Letkol Cpn (Anumerta) Anwar Dudi Firmansyah di Kecamatan Astanaanyar, Kota Bandung. 

Bendera kuning terpasang di gang depan Puskesmas Pelindung Hewan sebagai penanda rumah duka perwira TNI AD yang gugur dalam kecelakaan helikopter MI-17V5 HA-5235 di Perairan Pematang Limau, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, Rabu (4/11/2026).

Anwar merupakan salah satu kru helikopter milik TNI AD yang membawa delapan orang, termasuk pilot.

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Dalam insiden tersebut, tiga orang dilaporkan meninggal dunia, sedangkan lima lainnya selamat.

Pantauan di rumah duka, Kamis (5/11), sejumlah karangan bunga mulai berdatangan. Karangan bunga tersebut berasal dari sejumlah petinggi TNI, di antaranya Panglima TNI, KSAD, Pangkostrad, serta pejabat TNI lainnya.

Anwar gugur saat menjalankan tugas misi pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Kalimantan Tengah bersama dua anggota TNI lainnya.

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Kakak korban, Letkol CPL Agus Priyatna, mengatakan adiknya selama ini bertugas di Semarang. 

Anwar kemudian mendapat penugasan ke Kalimantan Tengah untuk membantu pemadaman karhutla.

Rumah duka Letkol Anwar Dudi Firmansyah di Bandung diselimuti kesedihan setelah perwira TNI AD itu gugur dalam kecelakaan helikopter saat misi karhutla.
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