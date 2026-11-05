IPB Stakeholder Forum 2026 Bahas Strategi Perkuat Ketahanan dan Kemandirian Pangan Indonesia

jabar.jpnn.com, BOGOR - Pemerintah mendorong penguatan cadangan pangan hingga tingkat desa sebagai bagian dari strategi memperkuat kemandirian pangan nasional.

Upaya tersebut juga disertai pembenahan rantai distribusi, pemanfaatan teknologi, serta penguatan riset untuk menghadapi ketidakpastian global.

Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisol Nurofiq, mengatakan kemandirian pangan menjadi keharusan di tengah dinamika geopolitik, perubahan iklim ekstrem, dan kebijakan pembatasan ekspor pangan oleh sejumlah negara produsen.

Hal itu disampaikan Hanif saat menghadiri IPB Stakeholder Forum 2026 yang diselenggarakan IPB University di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang, Rabu (4/11/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Hanif hadir mewakili Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

Menurut Hanif, ketergantungan terhadap impor berisiko mengganggu ketersediaan pangan ketika pasokan global mengalami hambatan.

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Karena itu, penguatan produksi dalam negeri harus berjalan beriringan dengan pembangunan cadangan pangan yang tersebar di berbagai daerah.

Ia menegaskan, cadangan pangan tidak cukup hanya tersedia di tingkat pemerintah pusat maupun Perum Bulog.