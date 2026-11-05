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Stasiun Depok Baru Bakal Ditata, Pemkot Dorong Integrasi dengan Terminal dan Angkutan Umum

Kamis, 05 November 2026 – 13:00 WIB
Stasiun Depok Baru Bakal Ditata, Pemkot Dorong Integrasi dengan Terminal dan Angkutan Umum - JPNN.com Jabar
Pemkot Depok dukung penataan Stasiun Depok Baru lewat penyediaan area parkir, kawasan komersial, lift, serta integrasi dengan Terminal Depok dan angkutan umum. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, DEPOK - emerintah Kota (Pemkot) Depok mendukung penataan kawasan Stasiun Depok Baru agar lebih nyaman, tertata dan terintegrasi dengan moda transportasi lain.

Pengembangan kawasan tersebut mencakup penyediaan area parkir, fasilitas komersial, hingga penguatan konektivitas dengan Terminal Depok.

Dukungan tersebut mengemuka dalam penandatanganan Perjanjian Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) berupa sewa tanah untuk lahan parkir dan area komersial di Stasiun Depok Baru.

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Perjanjian itu dilakukan antara Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Jakarta dan PT Railways Asset Management dengan jangka waktu kerja sama selama tiga tahun.

Kepala BTP Kelas I Jakarta, Denny Michels Adlan, mengatakan penataan kawasan Stasiun Depok Baru merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada pengguna kereta api sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan aset negara.

Menurut Denny, lahan yang dikerjasamakan sebelumnya belum dimanfaatkan secara maksimal.

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Melalui kerja sama tersebut, lahan akan dikembangkan menjadi area parkir dan kawasan komersial yang diharapkan dapat menampung pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Diharapkan dengan penataan ini bisa membuat kawasan lebih nyaman dan aman, baik untuk area parkir maupun area komersial, serta bisa menampung UMKM. Yang paling penting, ini menjadi salah satu bagian dari modernisasi kawasan,” ujar Denny.

Pemkot Depok dukung penataan Stasiun Depok Baru lewat penyediaan area parkir, kawasan komersial, lift, serta integrasi dengan Terminal Depok dan angkutan umum
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