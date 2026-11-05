Konten Mistis Jadi Ladang Cuan, Kreator Diingatkan Soal Etika

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Konten mistis semakin ramai menghiasi platform digital dan menjadi salah satu sumber penghasilan bagi para kreator.

Namun, di balik peluang ekonomi tersebut, ada persoalan etika yang perlu diperhatikan, terutama ketika konten yang diproduksi berkaitan dengan tradisi, mitos, dan kepercayaan masyarakat.

Kepala Pusat Studi Dinamika Budaya, Pembangunan, dan Perubahan Sosial Universitas Padjajaran (Unpad) Dr Ira Indrawardana mengingatkan agar kreator tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi.

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Menurutnya, monetisasi konten mistis pada dasarnya bukan persoalan selama proses produksinya turut memperhatikan kepentingan masyarakat atau komunitas yang menjadi objek konten.

"Kalau monetisasi itu berkaitan dengan bagaimana menyejahterakan objek atau subjek dari konten, itu tidak masalah. Artinya kalau ada komunikasi dan perlu ada kerja sama," kara Ira saat ditemui seusai Seminar Nasional Antropologi Budaya yang diselenggarakan di Kampus Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Bandung, Rabu (4/11/2026).

Namun, dia menilai praktik monetisasi menjadi tidak etis apabila keuntungan hanya dinikmati kreator tanpa memperhatikan kesejahteraan dan keamanan masyarakat yang terlibat.

"Kalau keuntungan hanya dimiliki dan dimanfaatkan oleh para konten kreator tanpa mengindahkan kepentingan, kesejahteraan, dan keamanan masyarakat, itu sebuah tindakan yang tidak etis," tegasnya.

Ia menjelaskan, perkembangan teknologi digital sudah mengubah cara masyarakat mengakses pengetahuan mengenai dunia mistis.