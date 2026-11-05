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Daftar Harga Emas dan Perak 5 November 2026, Mulai 0,5 Gram hingga 1 Kilogram

Kamis, 05 November 2026 – 11:00 WIB
Daftar Harga Emas dan Perak 5 November 2026, Mulai 0,5 Gram hingga 1 Kilogram - JPNN.com Jabar
Harga emas batangan Kamis, 5 November 2026, mencapai Rp2.557.000 per gram atau Rp2.563.393 setelah PPh. Simak daftar harga emas dan perak lengkap. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada Kamis, 5 November 2026, tercatat sebesar Rp2.557.000 per gram.

Setelah ditambahkan pajak penghasilan (PPh) sebesar 0,25 persen, harga emas ukuran 1 gram menjadi Rp2.563.393.

Berdasarkan daftar harga yang diperbarui pada Kamis pukul 08.51 WIB, harga emas batangan tersedia dalam berbagai ukuran, mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

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Untuk ukuran terkecil, yakni 0,5 gram, harga dasar emas tercatat Rp1.328.500. Setelah dikenakan PPh 0,25 persen, harganya menjadi Rp1.331.821.

Sementara itu, emas batangan ukuran 5 gram dibanderol Rp12.600.000 sebelum pajak dan Rp12.631.500 setelah pajak.

Adapun ukuran 10 gram memiliki harga dasar Rp25.120.000 atau Rp25.182.800 setelah ditambahkan PPh.

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Untuk ukuran lebih besar, harga dasar emas 100 gram tercatat Rp250.060.000. Setelah pajak, nilainya menjadi Rp250.685.150.

Adapun emas batangan ukuran 1.000 gram atau 1 kilogram memiliki harga dasar Rp2.497.600.000.

Harga emas batangan Kamis, 5 November 2026, mencapai Rp2.557.000 per gram atau Rp2.563.393 setelah PPh. Simak daftar harga emas dan perak lengkap.
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