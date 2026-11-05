Daftar Harga Emas dan Perak 5 November 2026, Mulai 0,5 Gram hingga 1 Kilogram
jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada Kamis, 5 November 2026, tercatat sebesar Rp2.557.000 per gram.
Setelah ditambahkan pajak penghasilan (PPh) sebesar 0,25 persen, harga emas ukuran 1 gram menjadi Rp2.563.393.
Berdasarkan daftar harga yang diperbarui pada Kamis pukul 08.51 WIB, harga emas batangan tersedia dalam berbagai ukuran, mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.
Untuk ukuran terkecil, yakni 0,5 gram, harga dasar emas tercatat Rp1.328.500. Setelah dikenakan PPh 0,25 persen, harganya menjadi Rp1.331.821.
Sementara itu, emas batangan ukuran 5 gram dibanderol Rp12.600.000 sebelum pajak dan Rp12.631.500 setelah pajak.
Adapun ukuran 10 gram memiliki harga dasar Rp25.120.000 atau Rp25.182.800 setelah ditambahkan PPh.
Untuk ukuran lebih besar, harga dasar emas 100 gram tercatat Rp250.060.000. Setelah pajak, nilainya menjadi Rp250.685.150.
Adapun emas batangan ukuran 1.000 gram atau 1 kilogram memiliki harga dasar Rp2.497.600.000.
Harga emas batangan Kamis, 5 November 2026, mencapai Rp2.557.000 per gram atau Rp2.563.393 setelah PPh. Simak daftar harga emas dan perak lengkap.
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