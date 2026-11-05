Cuaca Jabodetabek Kamis 5 November 2026, Sejumlah Wilayah Berpotensi Diguyur Hujan

jabar.jpnn.com, BOGOR - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sejumlah wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi berpotensi diguyur hujan ringan pada Kamis (5/11/2026) siang hingga sore.

Berdasarkan prakiraan cuaca Jabodetabek yang berlaku mulai Kamis pukul 07.00 WIB hingga Jumat (6/11/2026) pukul 07.00 WIB, hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Kabupaten Tangerang, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bogor, serta Kota Bekasi.

Pada pagi hari, pukul 07.00–13.00 WIB, kondisi cuaca di wilayah Jabodetabek secara umum diprakirakan cerah berawan hingga berawan tebal.

Memasuki siang hingga sore hari, pukul 13.00–19.00 WIB, cuaca diprakirakan masih cerah berawan hingga berawan tebal. Namun, sejumlah wilayah berpotensi mengalami hujan ringan.

Sementara itu, pada malam hari, mulai pukul 19.00 WIB hingga Jumat pukul 01.00 WIB, kondisi cuaca secara umum diprakirakan cerah berawan hingga berawan tebal.

Kondisi serupa diprakirakan berlangsung pada Jumat dini hari, pukul 01.00–07.00 WIB.

Suhu Udara dan Kecepatan Angin

BMKG memperkirakan suhu udara di wilayah Kota dan Kabupaten Bogor berkisar 22–30 derajat Celsius. Adapun wilayah Jabodetabek lainnya diprakirakan memiliki suhu udara antara 26–34 derajat Celsius.