SIM Keliling Bandung Hari Ini, Kamis 5 November 2026
Kamis, 05 November 2026 – 07:27 WIB
jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - LSatuan Lalu Lintas (Satlantas) Polrestabes Bandung membuka layanan SIM Keliling yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk memperpanjang SIM.
Hari ini atau Kamis (5/11/2026), layanan tersebut beroperasi di King's Shopping Centre Jalan Kepatihan dan Pasar Modern Batununggal, Kota Bandung.
SIM Keliling Polrestabes Bandung hanya melayani permohonan perpanjangan SIM A dan C yang masa berlakunya habis.
Sementara untuk layanan pembuatan SIM, warga tetap harus membuatnya di kantor Polrestabes Bandung.
Satlantas Polrestabes Bandung menyediakan layanan SIM Keliling. Berikut jadwal dan lokasinya.
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