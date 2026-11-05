Waspada Petir dan Angin Kencang, BMKG Keluarkan Peringatan Dini untuk Jawa Barat

jabar.jpnn.com, BOGOR - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sejumlah wilayah di Jawa Barat berpotensi diguyur hujan ringan pada Kamis, 5 November 2026.

Masyarakat diminta mewaspadai kemungkinan hujan yang disertai kilat atau petir dan angin kencang pada sore hingga menjelang malam hari.

Berdasarkan prakiraan cuaca BMKG Stasiun Klimatologi Jawa Barat yang diperbarui pada Kamis pukul 05.30 WIB, potensi hujan ringan pada siang hingga sore hari diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten dan Kota Sukabumi, serta Kabupaten Cianjur.

Pada pagi hari, pukul 07.00–13.00 WIB, kondisi cuaca di sebagian besar wilayah Jawa Barat diprakirakan cerah berawan hingga berawan.

Memasuki siang hingga sore hari, pukul 13.00–19.00 WIB, cuaca secara umum masih cerah berawan hingga berawan. Namun, sejumlah daerah berpotensi mengalami hujan ringan.

BMKG juga mengeluarkan peringatan dini agar masyarakat mewaspadai potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di sebagian wilayah Jawa Barat pada sore hingga menjelang malam hari.

Sementara itu, pada malam hari pukul 19.00 WIB hingga Jumat dini hari pukul 01.00 WIB, kondisi cuaca diprakirakan cerah berawan hingga berawan.

Adapun pada Jumat dini hari, pukul 01.00–07.00 WIB, cuaca diprakirakan cerah berawan hingga berawan tebal.