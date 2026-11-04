Mitra MBG Priangan Timur Keluhkan SK Baru BGN, Dapur Terancam Merugi

jabar.jpnn.com, TASIKMALAYA - Perubahan skema pembayaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) membuat puluhan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Priangan Timur, Jawa Barat, resah.

Mereka mengaku terancam mengalami defisit operasional hingga Rp 80 juta per bulan setelah Badan Gizi Nasional (BGN) menerbitkan Surat Keputusan (SK) baru yang mengubah skema insentif pengelolaan dapur.

Tak hanya membebani operasional, kebijakan tersebut juga dikhawatirkan memicu pengurangan tenaga kerja dan menambah angka pengangguran di daerah.

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Keluhan itu mencuat dalam pertemuan puluhan mitra MBG di Sunny Cafe & Resto, Jalan Letjen Mashudi, Kota Tasikmalaya, Rabu (4/11/2026).

Para mitra menyamakan persepsi sekaligus menyampaikan keberatan atas peralihan SK BGN Nomor 63539 menjadi SK Nomor 63551.

Salah satu mitra MBG Kota Tasikmalaya, Badai, mengatakan perubahan skema pembayaran tersebut membuat pengelola dapur menghadapi dilema.

Sebelumnya, mitra menerima tarif harian tetap sebesar Rp 6 juta. Namun, dalam skema baru, insentif pengelola dapur ditetapkan sebesar Rp 2.000 per penerima manfaat.

Menurut perhitungan para mitra, perubahan tersebut berpotensi menyebabkan defisit operasional hingga Rp 80 juta setiap bulan atau sekitar Rp 1 miliar dalam setahun.