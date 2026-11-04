Skrining TBC Berbasis AI Jangkau 2 Juta Orang, Kasus Belum Terdeteksi Jadi Tantangan

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Sekitar 1,09 juta kasus tuberkulosis (TBC) diperkirakan terjadi di Indonesia setiap tahun.

Namun, upaya menekan penyebaran penyakit menular itu masih terkendala kasus yang belum terdeteksi dan terlambat mendapat penanganan.

Kondisi tersebut membuat deteksi dini menjadi salah satu pekerjaan rumah besar dalam upaya Indonesia mengeliminasi TBC pada 2030.

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Guru Besar sekaligus Dokter Spesialis Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi Konsultan Infeksi Paru Prof. Dr. dr. Erlina Burhan, M.Sc., Sp.P(K), mengatakan keterlambatan diagnosis dapat meningkatkan risiko penularan di masyarakat.

Menurutnya, masih ada masyarakat yang tidak menyadari gejala TBC maupun kesulitan mengakses layanan kesehatan.

“Sebagian orang mungkin belum menyadari gejalanya atau mengalami keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan. Padahal, keterlambatan diagnosis dapat meningkatkan risiko penularan,” kata Erlina dalam keterangan tertulis yang diterima JPNN.com, dikutip Rabu (4/10/2026).

Dia menilai skrining aktif perlu diperluas, terutama terhadap kelompok yang memiliki risiko lebih tinggi tertular TBC.

Kelompok tersebut meliputi orang yang tinggal serumah atau melakukan kontak erat dengan pasien TBC, orang dengan HIV, bayi, anak-anak, lansia, serta masyarakat dengan kondisi yang melemahkan sistem kekebalan tubuh.