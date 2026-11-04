Pendapatan Pariwisata Turki Tembus USD 51,3 Miliar, Cetak Rekor Tertinggi

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Sektor pariwisata Turki mencatatkan kinerja positif sepanjang Januari hingga September 2026.

Pendapatan pariwisata negara tersebut mencapai USD 51,3 miliar atau meningkat 2,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Capaian itu menjadi pendapatan tertinggi yang pernah dibukukan Turki dalam periode sembilan bulan pertama.

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Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Turki Mehmet Nuri Ersoy mengumumkan capaian tersebut dalam konferensi pers di Istanbul yang membahas kinerja pariwisata kuartal III dan sembilan bulan pertama 2026.

Tidak hanya secara kumulatif, kinerja pariwisata Turki juga menunjukkan pertumbuhan positif pada kuartal III 2026.

Pendapatan pariwisata pada periode tersebut meningkat 5 persen menjadi USD 25,5 miliar. Angka itu sekaligus menjadi rekor tertinggi sepanjang sejarah.

Mehmet Nuri Ersoy mengatakan pencapaian tersebut diraih di tengah berbagai tantangan yang memengaruhi industri perjalanan internasional.

"Pada tahun ini, perjalanan internasional menghadapi berbagai tantangan luar biasa. Konflik yang terjadi di kawasan kami, pembatasan wilayah udara, serta meningkatnya biaya energi dan tiket pesawat telah mempengaruhi keputusan masyarakat untuk bepergian, kapasitas penerbangan, hingga program perjalanan yang disusun oleh para operator tur. Di tengah berbagai perkembangan tersebut, Turki berhasil tampil sebagai negara yang stabil dan aman," kata Nuri dalam keterangannya, Rabu (4/11/2026)