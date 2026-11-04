Progres Normalisasi Kali CBL Bekasi Lampaui 60 Persen, Bangunan Liar Masih Jadi Kendala

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BEKASI - Progres fisik pengerjaan normalisasi Kali Cikarang Bekasi Laut (CBL) di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, telah melampaui 60 persen.

Namun, pelaksanaan proyek tersebut masih menghadapi kendala keberadaan bangunan liar di sejumlah titik sepanjang bantaran sungai.

Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi Kabupaten Bekasi, Henri Lincoln, mengatakan bangunan liar menjadi salah satu hambatan utama dalam proses normalisasi, terutama di wilayah Kalijaya, Kertamukti, Muktiwari, hingga kawasan Sukatani.

"Normalisasi Kali CBL sudah berjalan cukup signifikan, progres fisiknya di atas 60 persen. Kendala utama memang karena masih ada bangunan-bangunan liar sepanjang bantaran sungainya," kata Henri di Cikarang, Rabu (4/11).

Untuk mengatasi persoalan tersebut, pihaknya telah melakukan koordinasi intensif dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bekasi.

Penertiban bangunan liar di sepanjang bantaran sungai diharapkan dapat segera diselesaikan agar pekerjaan normalisasi berjalan lebih efektif.

Menurut Henri, penanganan bangunan liar secara menyeluruh juga diperlukan agar kawasan bantaran sungai menjadi lebih tertata dan tidak kembali menghambat pekerjaan di lapangan.

Selain persoalan tersebut, proyek normalisasi Kali CBL juga masih menghadapi kendala pembiayaan.