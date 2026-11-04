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20 Persen APBD Kota Depok Bakal Dihabiskan untuk Peningkatan Kualitas Pendidikan

Rabu, 04 November 2026 – 15:00 WIB
20 Persen APBD Kota Depok Bakal Dihabiskan untuk Peningkatan Kualitas Pendidikan - JPNN.com Jabar
Ilustrasi uang rupiah. Foto: dok.JPNN.com

jabar.jpnn.com, DEPOK - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,025 triliun atau 20,59 persen dari APBD Tahun Anggaran (TA) 2027 untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan.

Selain itu, penguatan layanan kesehatan dan perluasan perlindungan pembiayaan bagi masyarakat juga menjadi perhatian dalam kebijakan anggaran tahun mendatang.

Wali Kota Depok Supian Suri menjelaskan anggaran pendidikan tersebut diarahkan untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan, baik dari sisi kualitas pembelajaran, kompetensi tenaga pendidik, maupun pemerataan layanan pendidikan agar tidak terjadi kesenjangan kualitas antarwilayah.

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Komitmen tersebut, juga mencakup peningkatan kualitas sekolah swasta yang telah menjadi mitra pemerintah melalui program sekolah swasta gratis.

Menurut Supian Suri, peningkatan kualitas pendidikan menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kota Depok.

Sementara itu, pada urusan kesehatan, Rancangan APBD TA 2027 difokuskan pada peningkatan akses fasilitas medis dan penguatan layanan kesehatan yang merata di seluruh wilayah agar pelayanan semakin berkualitas dan mudah dijangkau masyarakat.

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Pemkot Depok juga akan terus mendorong peningkatan kepesertaan BPJS Kesehatan, integrasi data kependudukan, serta penguatan anggaran bagi kelompok masyarakat rentan.

Ia menyampaikan, pemerintah daerah menargetkan tingkat keaktifan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) minimal 81 persen sebagai salah satu persyaratan Universal Health Coverage (UHC).

Pemkot Depok mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,025 triliun atau 20,59 persen dari APBD 2027 untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan.
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TAGS   pemkot depok APBD kota depok anggaran pendidikan wali kota depok supian suri BPJS Kesehatan JKN kota depok

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