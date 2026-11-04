Prosesor AMD Ryzen AI Terbaru Bidik Kebutuhan Laptop Produktivitas hingga Gaming

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Perkembangan kecerdasan buatan (AI) mulai mengubah kebutuhan pengguna komputer.

Perangkat kini dituntut bukan sekadar memiliki performa tinggi, tetapi juga mampu menjalankan pemrosesan AI secara efisien tanpa selalu bergantung pada layanan cloud.

Kondisi tersebut mendorong AMD memperkuat lini prosesor Ryzen AI untuk menjawab kebutuhan komputasi pengguna, mulai dari pekerja profesional, kreator konten, hingga gamer.

Consumer Business Development Manager AMD Indonesia Armawati Cen mengatakan, pengembangan teknologi AI pada PC harus berorientasi pada manfaat yang bisa dirasakan pengguna dalam aktivitas sehari-hari.

"Menurut kami, masa depan PC bukan hanya tentang menghadirkan teknologi AI, tetapi bagaimana teknologi tersebut benar-benar memberikan manfaat dalam aktivitas sehari-hari," kata Armawati dalam media briefing AMD di Bandung, Rabu (4/11/2026).

Menurut dia, pengguna membutuhkan perangkat yang dapat menunjang produktivitas, kreativitas, pembelajaran, hingga hiburan dengan lebih optimal.

AMD Ryzen AI dikembangkan dengan menggabungkan kemampuan CPU, GPU, dan Neural Processing Unit (NPU). Kombinasi tersebut memungkinkan perangkat menangani berbagai pekerjaan komputasi sekaligus menjalankan pemrosesan AI.

Salah satu kemampuan yang menjadi perhatian ialah pemrosesan AI secara lokal. Dengan teknologi tersebut, sejumlah pekerjaan AI dapat dilakukan langsung pada perangkat tanpa harus mengirimkan seluruh proses ke server eksternal.