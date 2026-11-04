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Pesan Bupati Bekasi untuk 154 Kades, Singgung Soal Integritas dan Korupsi

Rabu, 04 November 2026 – 13:00 WIB
Pesan Bupati Bekasi untuk 154 Kades, Singgung Soal Integritas dan Korupsi - JPNN.com Jabar
Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja melantik 154 kepala desa periode 2026–2034. Ia mengingatkan pentingnya integritas dan transparansi dalam mengelola dana serta aset desa. Foto: Antara

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BEKASI - Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja mengingatkan 154 kepala desa yang baru dilantik agar menjaga integritas dan tidak menyalahgunakan wewenang, terutama dalam mengelola keuangan serta aset desa.

Peringatan tersebut disampaikan Asep saat melantik dan mengambil sumpah serta janji 154 kepala desa terpilih periode 2026–2034 di Lapangan Plaza Pemerintah Kabupaten Bekasi, Cikarang, Rabu (4/11/2026).

Asep meminta seluruh kepala desa menjalankan amanah dengan jujur, transparan, dan akuntabel.

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Ia juga menegaskan agar para kepala desa menghindari segala bentuk penyalahgunaan wewenang maupun tindak pidana korupsi.

"Jaga amanah dan integritas. Jalankan tugas dengan jujur, transparan dan akuntabel. Hindari segala bentuk penyalahgunaan wewenang dan korupsi," kata Asep di Cikarang, Rabu (4/11). 

Selain menekankan pentingnya integritas, Asep meminta para kepala desa meningkatkan kualitas pelayanan publik serta lebih responsif terhadap kebutuhan dan keluhan masyarakat.

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Menurut dia, kepala desa harus memiliki komitmen untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial dan ekonomi di wilayah masing-masing.

Persoalan tersebut antara lain penanganan kemiskinan, peningkatan sarana dan prasarana, kesehatan, pendidikan, hingga perbaikan kualitas pelayanan publik.

Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja melantik 154 kepala desa periode 2026–2034. Ia mengingatkan pentingnya integritas dan transparansi dalam mengelola anggaran desa
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