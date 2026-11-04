Bersiap! Satgas MBG Depok Akan Sidak 199 SPPG

jabar.jpnn.com, DEPOK - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melalui Satuan Tugas Percepatan Makan Bergizi Gratis (Satgas MBG) akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Depok.

Hal tersebut, sesuai dengan instruksi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Surat Edaran (SE) Nomor 400.5/8545/SJ tentang Pelaksanaan Inspeksi dan Penilaian Kesesuaian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Daerah.

Melalui SE tersebut, Mendagri meminta gubernur, bupati dan wali kota untuk memperkuat pengawasan operasional SPPG sekaligus mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

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“Iya, kami akan monitoring dan evaluasi seluruh SPPG di Kota Depok,” ucap Wakil Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah.

Chandra mengungkapkan, Satgas Percepatan MBG tingkat kota akan mengumpulkan perwakilan perangkat daerah yang membidangi urusan kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, lingkungan hidup, pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan, inspektorat, hingga camat dan lurah untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi SPPG.

Sebanyak 199 titik SPPG di Kota Depok akan dilakukan inspeksi bersama unsur Badan Gizi Nasional, merujuk pada 14 indikator kelayakan operasional SPPG.

Inspeksi tersebut juga mencakup pemeriksaan kualitas dan menu yang disediakan SPPG guna menjamin mutu makanan sekaligus meminimalkan sisa makanan (food waste).

“Kami ingin memastikan tata kelola SPPG bisa berjalan dengan baik. Harapannya juga terdistribusi MBG yang aman buat warga Depok, khususnya balita, ibu menyusui, dan ibu hamil,” tandasnya. (mcr19/jpnn)