Harga Emas dan Perak Hari Ini, Rabu 4 November 2026, Simak Daftar Semua Ukuran
jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada Rabu, 4 November 2026, tercatat sebesar Rp2.537.000 per gram untuk harga dasar.
Jika ditambah Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 0,25 persen, harga emas 1 gram menjadi Rp2.543.343.
Berdasarkan daftar harga yang diperbarui pada Rabu, 4 November 2026 pukul 08.29 WIB, harga emas batangan tersedia dalam berbagai pilihan berat, mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.
Untuk ukuran terkecil, emas batangan 0,5 gram dibanderol Rp1.318.500. Setelah ditambah PPh 0,25 persen, harganya menjadi Rp1.321.796.
Sementara itu, emas batangan ukuran 5 gram memiliki harga dasar Rp12.500.000 atau Rp12.531.250 setelah pajak. Adapun ukuran 10 gram dipasarkan dengan harga dasar Rp24.920.000 dan menjadi Rp24.982.300 setelah PPh.
Untuk pembelian dalam ukuran lebih besar, berikut daftar harga emas batangan berdasarkan pembaruan tersebut:
Daftar harga emas batangan Rabu, 4 November 2026, seperti dilansir dari laman logammulia.com
- 0,5 gram: Rp1.318.500 (setelah PPh Rp1.321.796).
Harga emas terbaru Rabu, 4 November 2026, mencapai Rp2.537.000 per gram sebelum pajak. Simak daftar lengkap harga emas dan perak batangan semua ukuran.
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