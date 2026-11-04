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Prakiraan Cuaca Jabodetabek hingga Kamis Pagi, Simak Wilayah yang Berpotensi Hujan

Rabu, 04 November 2026 – 09:00 WIB
Prakiraan Cuaca Jabodetabek hingga Kamis Pagi, Simak Wilayah yang Berpotensi Hujan - JPNN.com Jabar
Ilustrasi hujan deras. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, BOGOR - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sejumlah wilayah Jabodetabek berpotensi diguyur hujan pada Rabu, 4 November 2026.

Masyarakat, khususnya di wilayah Bogor, diminta mewaspadai potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir serta angin kencang.

Berdasarkan prakiraan cuaca BMKG untuk periode Rabu, 4 November 2026 pukul 07.00 WIB hingga Kamis, 5 November 2026 pukul 07.00 WIB, hujan berpeluang terjadi pada siang hingga sore hari di sejumlah wilayah Jabodetabek.

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Pada periode tersebut, hujan ringan berpotensi mengguyur sebagian wilayah Jakarta Selatan, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, dan Kota Depok.

Sementara itu, wilayah Kota dan Kabupaten Bogor berpotensi mengalami hujan dengan intensitas ringan hingga sedang.

BMKG juga mengingatkan adanya potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di sebagian wilayah Kota dan Kabupaten Bogor pada siang hingga sore hari.

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Pada pagi hari, pukul 07.00–13.00 WIB, kondisi cuaca di wilayah Jabodetabek secara umum diprakirakan cerah berawan hingga berawan tebal.

Memasuki malam hari, pukul 19.00 WIB hingga Kamis dini hari pukul 01.00 WIB, cuaca diprakirakan cerah berawan hingga berawan tebal.

BMKG prakirakan hujan ringan hingga sedang berpotensi mengguyur Bogor dan sejumlah wilayah Jabodetabek pada Rabu, 4 November 2026. Waspadai petir dan angin
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