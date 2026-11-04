Cuaca Jawa Barat Hari Ini, Hujan Ringan hingga Sedang Berpotensi Guyur Sejumlah Daerah

jabar.jpnn.com, BOGOR - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sejumlah wilayah di Jawa Barat berpotensi diguyur hujan ringan hingga sedang pada Rabu, 4 November 2026.

Masyarakat diminta mewaspadai potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang, terutama pada sore hingga menjelang malam hari.

Berdasarkan prakiraan cuaca BMKG, potensi hujan pada siang hingga sore hari diperkirakan terjadi di sejumlah daerah, mulai dari wilayah Bogor, Depok, Sukabumi, Cianjur, Bandung, hingga beberapa daerah lainnya di Jawa Barat.

Pada pagi hari, pukul 07.00–13.00 WIB, kondisi cuaca di sebagian besar wilayah Jawa Barat diprakirakan cerah berawan hingga berawan.

Memasuki siang hingga sore hari, pukul 13.00–19.00 WIB, cuaca secara umum masih cerah berawan hingga berawan.

Namun, hujan ringan hingga sedang berpotensi mengguyur sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Sukabumi, serta Kabupaten Cianjur.

Potensi hujan juga diprakirakan terjadi di Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Kuningan, dan Kabupaten Ciamis.

Sementara itu, pada malam hari pukul 19.00–01.00 WIB, kondisi cuaca diprakirakan berawan. Hujan ringan dalam skala lokal masih berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi.