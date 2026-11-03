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Situasi Mako Brimob Kelapa Dua Depok Terpantau Normal di Tengah Kabar Penangkapan 4 Perwira Polri

Selasa, 03 November 2026 – 17:00 WIB
Situasi Mako Brimob Kelapa Dua Depok Terpantau Normal di Tengah Kabar Penangkapan 4 Perwira Polri - JPNN.com Jabar
Kondisi terkini di depan Mako Brimob Kelapa Dua. Foto : Lutviatul Fauziah/jpnn

jabar.jpnn.com, DEPOK - Situasi Markas Komando (Mako) Brimob Kelapa Dua, Kota Depok, terpantau normal di tengah beredarnya kabar penangkapan sejumlah perwira tinggi Polri terkait perkara penyadapan, Selasa (3/11/2026).

Pantauan di lokasi, penjagaan di depan gerbang Mako Brimob Kelapa Dua berlangsung seperti biasa.

Sejumlah anggota kepolisian terlihat berjaga di pintu masuk markas tersebut.

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Aktivitas kendaraan yang keluar masuk kawasan Mako Brimob juga terpantau berjalan normal. Tidak terlihat perubahan mencolok dalam aktivitas penjagaan di sekitar lokasi.

Sebelumnya, beredar informasi mengenai dugaan penangkapan sejumlah perwira Polri yang disebut-sebut dibawa ke Mako Brimob Kelapa Dua, Depok.

Informasi yang beredar menyebutkan terdapat empat perwira yang diamankan, terdiri atas satu perwira menengah dan tiga perwira tinggi. Salah satunya dikabarkan merupakan jenderal polisi bintang empat.

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Keempat perwira tersebut disebut-sebut diamankan berkaitan dengan perkara dugaan penyadapan.

Namun, hingga berita ini ditulis, informasi mengenai identitas, jumlah personel yang diamankan, maupun perkara yang melatarbelakanginya belum mendapatkan konfirmasi resmi dari Polri.

Isu penangkapan sejumlah perwira Polri terkait penyadapan beredar. Mako Brimob Kelapa Dua Depok terpantau normal, Kadiv Humas Polri masih mengecek informasi.
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