Pembangunan Gedung RKAI Depok Capai 54,667 Persen, Target Selesai Desember 2026

jabar.jpnn.com, DEPOK - Pembangunan Gedung Rumah Kreatif Anak Istimewa (RKAI) di Kelurahan Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, terus menunjukkan perkembangan positif.

Hingga kini, progres pembangunan telah mencapai 54,667 persen dan lebih cepat dari target yang ditetapkan.

Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disrumkim) Kota Depok, Adnan Mahyudin mengatakan capaian tersebut mengalami deviasi positif sebesar 5,186 persen dari rencana awal.

“Progres pekerjaan sudah di atas 50 persen atau tepatnya 54 persen. Mengalami deviasi atau lebih cepat sekitar 5,186 persen dari target awal,” ucapnya.

Menurutnya, pekerjaan yang sedang berlangsung meliputi instalasi plumbing, finishing expose basement, plesteran dinding, serta pemasangan Homogeneous Tile (HT) pada lantai basement.

Adnan menjelaskan, pembangunan gedung tersebut dikerjakan selama 180 hari kalender atau sekitar enam bulan.

Proyek ini, ditargetkan rampung pada Desember 2026.

Gedung RKAI dibangun di atas lahan seluas 1.741 meter persegi dengan luas bangunan mencapai 2.221 meter persegi.