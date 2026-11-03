5 Tuntutan BRGMP di Tengah Wacana Pelantikan Dirut PDAM Tirta Jati, Singgung Soal Transparansi Bupati Cirebon

jabar.jpnn.com, CIREBON - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Brigade Rakyat Garuda Merah Putih (BRGMP), Warsun, menyayangkan munculnya informasi mengenai rencana pelantikan Hendra Candra Saputra sebagai Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon.

Warsun meminta Bupati Cirebon memberikan penjelasan terbuka mengenai proses seleksi dan pengangkatan calon pimpinan badan usaha milik daerah (BUMD) tersebut, terutama terkait rekam jejak dan integritas kandidat.

Menurut Warsun, pihaknya memperoleh informasi yang disebut sebagai informasi A1 mengenai rencana pelantikan Hendra Candra Saputra sebagai Direktur Utama PDAM Tirta Jati. Namun, informasi tersebut masih memerlukan konfirmasi dari pemerintah daerah.

"Kami mendapatkan bocoran informasi A1 bahwa saudara Hendra Candra Saputra akan dilantik sebagai Direktur Utama PDAM Tirta Jati. Jika informasi tersebut benar, kami sangat menyayangkan keputusan itu, mengingat adanya berbagai persoalan yang sebelumnya diberitakan dan dilaporkan terkait yang bersangkutan," ujar Warsun.

Warsun menilai, berbagai pemberitaan dan laporan mengenai dugaan suap, gratifikasi, serta penyalahgunaan kewenangan yang dikaitkan dengan Hendra saat menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Utama PDAM Tirta Jati perlu menjadi perhatian dalam proses penilaian calon direksi.

Ia pun mempertanyakan apakah persoalan tersebut telah menjadi bagian dari pertimbangan pemerintah daerah dalam menentukan calon Direktur Utama PDAM Tirta Jati.

"Pertanyaan kami kepada Bupati Cirebon, apakah berbagai persoalan tersebut telah menjadi bahan pertimbangan dalam proses seleksi? Jika sudah, apa dasar pertimbangannya sehingga saudara Hendra tetap dipersiapkan untuk menduduki jabatan tersebut?" kata Warsun.

Lebih lanjut, Warsun meminta Bupati Cirebon memastikan seluruh tahapan seleksi dan pengangkatan direksi PDAM Tirta Jati berlangsung secara transparan, profesional, dan bebas dari konflik kepentingan.