Daftar Harga Emas dan Perak Terbaru 3 November 2026

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan terbaru pada Selasa, 3 November 2026, tercatat sebesar Rp2.541.000 per gram.

Berdasarkan daftar harga yang diperbarui pukul 08.50 WIB, harga tersebut belum termasuk pajak penghasilan (PPh) sebesar 0,25 persen.

Setelah ditambahkan PPh 0,25 persen, harga emas batangan ukuran 1 gram menjadi Rp2.547.353.

Daftar harga tersebut juga menunjukkan bahwa emas batangan tersedia dalam berbagai pilihan ukuran, mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Untuk ukuran terkecil, yakni 0,5 gram, harga dasar emas tercatat Rp1.320.500. Setelah dikenakan PPh 0,25 persen, harganya menjadi Rp1.323.801.

Sementara itu, emas batangan ukuran 5 gram dibanderol Rp12.520.000 sebelum pajak dan Rp12.551.300 setelah pajak.

Adapun untuk ukuran 10 gram, harga dasarnya mencapai Rp24.960.000 atau Rp25.022.400 setelah ditambahkan PPh.

Berikut perincian harga emas batangan berdasarkan berat dan harga setelah pajak PPh 0,25 persen, seperti dilansir dari laman logammulia.com