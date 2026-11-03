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Waspada Cuaca Hari Ini! BMKG Peringatkan Potensi Petir dan Angin Kencang

Selasa, 03 November 2026 – 09:00 WIB
Waspada Cuaca Hari Ini! BMKG Peringatkan Potensi Petir dan Angin Kencang - JPNN.com Jabar
Ilustrasi hujan deras disertai petir dan angin kencang. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, BOGOR - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sejumlah wilayah di Jabodetabek berpotensi mengalami hujan pada Selasa, 3 November 2026.

Masyarakat, khususnya di wilayah Bogor dan Depok, diminta mewaspadai potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir serta angin kencang.

Berdasarkan prakiraan cuaca BMKG yang berlaku mulai Selasa, 3 November 2026 pukul 07.00 WIB hingga Rabu, 4 November 2026 pukul 07.00 WIB, hujan berpotensi terjadi sejak menjelang siang hingga sore hari.

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Pada pagi hari, pukul 07.00–13.00 WIB, kondisi cuaca di sebagian besar wilayah Jabodetabek diprakirakan cerah berawan hingga berawan tebal.

Namun, menjelang siang, hujan ringan berpotensi turun di sebagian wilayah Kabupaten Bogor.

Memasuki siang hingga sore hari, pukul 13.00–19.00 WIB, kondisi cuaca secara umum diprakirakan berawan hingga berawan tebal.

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BMKG memperkirakan hujan ringan berpotensi mengguyur sebagian wilayah Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan Kabupaten Tangerang.

Sementara itu, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kota Depok, Kota Bogor, dan Kabupaten Bogor.

BMKG memprediksi hujan ringan hingga sedang berpotensi mengguyur Bogor dan Depok pada 3 November 2026. Waspada petir dan angin kencang.
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