BMKG Prediksi Hujan Guyur Sejumlah Wilayah Jawa Barat 3 November 2026, Waspada Petir dan Angin Kencang

jabar.jpnn.com, BOGOR - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sejumlah wilayah di Jawa Barat berpotensi diguyur hujan ringan hingga sedang pada Selasa, 3 November 2026.

Berdasarkan prakiraan cuaca BMKG, potensi hujan mulai terjadi menjelang siang di sejumlah daerah, kemudian meluas pada siang hingga sore hari.

Pada pagi hari, pukul 07.00–13.00 WIB, kondisi cuaca di wilayah Jawa Barat diprakirakan cerah berawan hingga berawan tebal.

Namun, menjelang siang, hujan ringan berpotensi turun di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Kuningan.

Potensi hujan dengan cakupan wilayah lebih luas diprakirakan terjadi pada siang hingga sore hari, pukul 13.00–19.00 WIB.

BMKG memperkirakan hujan ringan hingga sedang berpotensi mengguyur sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten Karawang, serta Kabupaten Cianjur.

Selain itu, potensi hujan juga mencakup Kabupaten dan Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Garut, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Ciamis, hingga Kota Banjar.

Sementara itu, pada malam hari pukul 19.00–01.00 WIB hingga dini hari pukul 01.00–07.00 WIB, kondisi cuaca di Jawa Barat diprakirakan cerah berawan hingga berawan tebal.