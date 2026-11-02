Wali Kota Farhan Cari Solusi Baru Atasi Banjir Seusai Kirmir Jebol di Cipaganti Bandung

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Derasnya banjir bandang dari kawasan Lembang membuat penguatan infrastruktur sungai di Kota Bandung tak lagi cukup untuk mencegah kerusakan.

Kirmir Sungai Cikalintu di Kecamatan Coblong yang telah diperkuat dengan tembok setebal 25 sentimeter tetap jebol diterjang luapan air.

Kondisi ini mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mencari alternatif penanganan baru karena normalisasi sungai dinilai bukan lagi solusi utama.

Pernyataan ini muncul setelah Wali Kota Bandung Muhammad Farhan meninjau lokasi terdampak bencana di Kecamatan Coblong.

Saat hujan deras yang mengguyur Kota Bandung pada Sabtu (31/10/2026) malam, Sungai Cikalintu jebol dan airnya menerjang permukiman warga.

Farhan mengunjungi lokasi kirmir jebol di Jalan Siliwangi Dalam IV, RT 09 RW 01, Kelurahan Cipaganti, serta lokasi longsor yang menutup akses jalan warga di Kelurahan Sekeloa.

Di Sungai Cikalintu, Farhan menjelaskan, konstruksi kirmir sebelumnya telah diperkuat dengan tembok setebal 25 sentimeter.

Namun, derasnya aliran air akibat banjir bandang dari kawasan Lembang menyebabkan konstruksi tersebut tetap mengalami kerusakan.