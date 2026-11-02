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Empat Tahun Berdiri, Pestigo Kini Miliki 300 Karyawan dan 7 Cabang di Indonesia

Senin, 02 November 2026 – 17:00 WIB
Empat Tahun Berdiri, Pestigo Kini Miliki 300 Karyawan dan 7 Cabang di Indonesia - JPNN.com Jabar
Pestigo merayakan empat tahun perjalanan bisnis dengan lebih dari 8.000 pelanggan, 300 karyawan, tujuh cabang, dan target pengembangan menuju 2027. Foto: Source for jpnn

jabar.jpnn.com, BOGOR - PT Asa Panca Cipta Optima (Pestigo), perusahaan penyedia layanan manajemen pengendalian hama di Indonesia, menandai perjalanan empat tahun usahanya pada Senin (2/11).

Mengusung tema 4everExcellence, perayaan tersebut menjadi momentum bagi perusahaan untuk mengevaluasi perjalanan bisnis sekaligus memperkuat komitmen pertumbuhan menuju 2027.

Dalam keterangan perusahaan, Pestigo mengawali usahanya dari nol dengan mengoptimalkan sumber daya secara mandiri.

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Pada masa awal operasional, perusahaan juga menerapkan pengelolaan arus kas secara ketat untuk menjaga keberlangsungan bisnis.

Manajemen menyebut perjalanan tersebut diwarnai berbagai tantangan, terutama dalam aspek finansial dan pengembangan operasional.

Namun, perusahaan mengklaim mampu melewati fase awal pertumbuhan hingga memperluas jangkauan layanan ke sejumlah wilayah di Indonesia.

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Hingga memasuki usia keempat, Pestigo menyatakan telah melayani lebih dari 8.000 pelanggan.

Perusahaan juga memiliki lebih dari 300 karyawan profesional yang tersebar di tujuh cabang strategis dengan jangkauan layanan di lebih dari 20 wilayah.

Pestigo merayakan empat tahun perjalanan bisnis dengan lebih dari 8.000 pelanggan, 300 karyawan, tujuh cabang, dan target pengembangan menuju 2027.
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TAGS   Pestigo Jasa pengendalian hama Indonesia Perusahaan pengendalian hama Asa Panca Cipta Optima

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