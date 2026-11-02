BPJS Kesehatan Gandeng 150 Perguruan Tinggi untuk Perkuat Program JKN

jabar.jpnn.com, DEPOK - BPJS Kesehatan menjalin kerja sama dengan sekitar 150 perguruan tinggi yang tergabung dalam Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan Masyarakat Indonesia (AIPTKMI).

Kolaborasi tersebut dilakukan untuk memperkuat penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui penelitian dan rekomendasi berbasis bukti ilmiah.

Kerja sama itu disampaikan dalam kegiatan Diseminasi Hasil Kajian BPJS Kesehatan Research Showcase 2025 yang digelar di Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Indonesia (UI), Senin (2/11).

Direktur Perencanaan dan Pengembangan BPJS Kesehatan Sutopo Patria Jati mengatakan, kegiatan diseminasi tersebut bertujuan menyebarluaskan hasil penelitian untuk mendukung perbaikan penyelenggaraan JKN, baik di lingkungan internal maupun eksternal BPJS Kesehatan.

“Hari ini dari BPJS Kesehatan, terutama di Direktorat Perencanaan dan Pengembangan, menggelar diseminasi hasil riset showcase 2025,” ucap Sutopo.

Ia menjelaskan, hasil penelitian tersebut dapat dimanfaatkan secara internal sebagai bahan evaluasi dan perbaikan pelayanan kepada peserta, termasuk dalam aspek pengendalian biaya dan peningkatan kualitas layanan.

Sementara itu, dari sisi eksternal, BPJS Kesehatan ingin melibatkan perguruan tinggi dan para peneliti agar turut memberikan masukan melalui penelitian yang dapat menjadi dasar pengambilan keputusan maupun penyusunan kebijakan.

“Yang eksternal adalah untuk bisa melibatkan sekaligus memberikan insight kepada perguruan tinggi ataupun peneliti yang lain, untuk bisa ikut terlibat di dalam memberikan satu penelitian yang menjadi basis untuk pengambilan keputusan atau kebijakan kami untuk perbaikan JKN ke depan,” sambungnya.