Plaza Asia Tasikmalaya Batalkan RANS Carnival dan Cipungland

jabar.jpnn.com, TASIKMALAYA - Kabar pembatalan RANS Carnival dan Cipungland di Plaza Asia Tasikmalaya menjadi perhatian publik.

Pihak manajemen mal memastikan kegiatan yang semula dijadwalkan berlangsung 14 - 15 November 2026 tersebut tidak akan digelar dengan alasan menjaga kondusivitas Kota Tasikmalaya.

Sebelumnya, rencana penyelenggaraan RANS Carnival dan Cipungland telah diumumkan melalui akun Instagram resmi Plaza Asia Tasikmalaya. Namun, seiring berjalannya waktu, pihak manajemen memutuskan untuk membatalkan agenda tersebut setelah melalui berbagai pertimbangan.

Manajer Operasional Plaza Asia Tasikmalaya Roni Apriliansyah membenarkan pembatalan kegiatan yang melibatkan RANS Entertainment tersebut.

Roni mengatakan, agenda itu sudah dihapus dari kalender kegiatan mal untuk November 2026.

"Sesuai dengan update kalender event kami bulan November, acara tanggal 14-15 November kam cancel," kata Roni saat dikonfirmasi, Senin (2/11/2026).

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Saat ditanya lebih lanjut mengenai alasan pembatalan setelah acara terlanjur diumumkan kepada publik, Roni menegaskan keputusan itu diambil demi menjaga kondusivitas wilayah.

Dia juga memastikan komunikasi dengan pihak RANS tetap berjalan dengan baik.