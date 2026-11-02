Cegah Pencemaran Air, DLHK Depok Minta Pelaku Usaha Kelola Limbah

jabar.jpnn.com, DEPOK - Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Depok mengingatkan perusahaan dan pelaku usaha agar mengelola limbah yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan.

Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah pencemaran lingkungan, khususnya terhadap sumber air dan sungai.

Kepala DLHK Kota Depok Reni Siti Nuraeni mengatakan, setiap perusahaan maupun pelaku usaha berkewajiban mengolah limbah sebelum membuangnya ke lingkungan.

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Salah satu kewajiban tersebut adalah menyediakan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) serta memastikan fasilitas itu berfungsi dengan baik.

“Perusahaan atau pelaku usaha diwajibkan memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), serta memastikan fasilitas tersebut berfungsi secara optimal dan benar-benar dimanfaatkan,” ucap Reni.

Ia menjelaskan, keberadaan IPAL harus disertai pengoperasian dan pemeliharaan secara rutin.

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Menurutnya, fasilitas pengolahan limbah yang tidak digunakan atau tidak berfungsi secara optimal berpotensi menyebabkan pencemaran lingkungan.

Karena itu, DLHK Kota Depok terus mengingatkan para pelaku usaha agar tidak hanya menyediakan fasilitas pengolahan limbah, tetapi juga memastikan seluruh proses pengelolaannya berjalan sesuai standar.