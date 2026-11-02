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Harga Emas dan Perak Batangan Hari Ini, Senin 2 November 2026

Senin, 02 November 2026 – 13:00 WIB
Harga Emas dan Perak Batangan Hari Ini, Senin 2 November 2026 - JPNN.com Jabar
Simak harga emas dan perak batangan terbaru 2 November 2026, mulai 0,5 gram hingga 1 kilogram, lengkap dengan harga setelah PPh 0,25 persen. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan terbaru pada Senin, 2 November 2026, tercatat sebesar Rp2.531.000 per gram.

Setelah ditambahkan PPh, harga emas batangan ukuran 1 gram menjadi Rp2.537.328.

Daftar harga tersebut juga mencakup berbagai ukuran emas, mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

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Selain emas, tersedia pula informasi harga perak batangan dalam ukuran 250 gram dan 500 gram.

Berikut perincian harga emas batangan berdasarkan berat, harga dasar, dan harga setelah dikenakan PPh 0,25 persen, seperti dilansir dari laman logammulia.com.

- 0,5 gram: Harga dasar Rp1.315.500 | Setelah pajak Rp1.318.789.

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- 1 gram: Harga dasar Rp2.531.000 | Setelah pajak Rp2.537.328.

- 2 gram: Harga dasar Rp5.012.000 | Setelah pajak Rp5.024.530.

Simak harga emas dan perak batangan terbaru 2 November 2026, mulai 0,5 gram hingga 1 kilogram, lengkap dengan harga setelah PPh 0,25 persen.
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