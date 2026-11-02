Waspada Petir di Jabodetabek, Hujan Berpotensi Terjadi hingga Malam Hari

jabar.jpnn.com, BOGOR - Sejumlah wilayah di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) berpotensi mengalami hujan dengan intensitas berbeda pada Senin (2/11/2026).

Berdasarkan prakiraan cuaca Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Kabupaten Bogor berpeluang mengalami hujan sedang hingga lebat pada siang dan sore hari.

Masyarakat di wilayah Jabodetabek juga diminta mewaspadai potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir pada sore hingga malam hari.

Dalam prakiraan yang berlaku mulai Senin pukul 07.00 WIB hingga Selasa (3/11/2026) pukul 07.00 WIB, kondisi cuaca secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal pada pagi hari.

Prakiraan Cuaca Jabodetabek Senin Pagi

Pada Senin pagi, pukul 07.00–13.00 WIB, cuaca di sebagian besar wilayah Jabodetabek diprakirakan cerah berawan hingga berawan tebal.

Meski demikian, menjelang siang terdapat potensi hujan ringan di sebagian wilayah Kabupaten Bogor.

Masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan, terutama di wilayah Kabupaten Bogor, diimbau tetap memperhatikan perkembangan kondisi cuaca.