Prakiraan Cuaca Jawa Barat 2 November 2026: Bogor dan Sukabumi Berpotensi Hujan Lebat

jabar.jpnn.com, BOGOR - Sejumlah wilayah di Jawa Barat berpotensi mengalami hujan ringan hingga sedang pada Senin (2/11/2026).

Berdasarkan prakiraan cuaca Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), potensi hujan diperkirakan terjadi sejak pagi hingga sore hari.

Masyarakat, khususnya yang beraktivitas di wilayah Bogor dan Sukabumi, diminta meningkatkan kewaspadaan.

Pasalnya, kedua daerah tersebut berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat pada siang dan sore hari.

BMKG juga mengeluarkan peringatan dini terkait potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir serta angin kencang di sejumlah wilayah Jawa Barat.

Pada Senin pagi, pukul 07.00–13.00 WIB, kondisi cuaca di Jawa Barat diprakirakan cerah berawan hingga berawan.

Meski demikian, hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kabupaten dan Kota Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Kuningan, serta Kabupaten Cirebon.

Memasuki siang hingga sore hari, pukul 13.00–19.00 WIB, potensi hujan ringan hingga sedang diprakirakan terjadi di sejumlah wilayah.