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Setelah Uji Coba, Jalan Trase Batutulis Bogor Kini Bisa Dilalui Selama 24 Jam

Minggu, 01 November 2026 – 20:00 WIB
Setelah Uji Coba, Jalan Trase Batutulis Bogor Kini Bisa Dilalui Selama 24 Jam - JPNN.com Jabar
Pemkot Bogor resmi membuka Jalan Trase Batutulis selama 24 jam. Pengendara diimbau berhati-hati dan masyarakat diminta menjaga fasilitas publik. Foto: Pemkot Bogor

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor resmi membuka akses trase baru Jalan Saleh Danasasmita atau Jalan Trase Batutulis selama 24 jam untuk umum.

Pembukaan penuh tersebut dilakukan pada Sabtu (31/10/2026), setelah melalui serangkaian tahapan uji coba untuk memastikan kelancaran dan keamanan arus lalu lintas.

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, mengatakan pembukaan akses jalan selama 24 jam diharapkan dapat mempermudah mobilitas masyarakat sekaligus mendukung aktivitas perekonomian di kawasan sekitar.

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Ia menyampaikan rasa syukur atas rampungnya pembangunan trase baru tersebut.

Menurutnya, infrastruktur itu dibangun untuk memberikan kemudahan akses transportasi bagi masyarakat Kota Bogor.

"Alhamdulillah, setelah melalui proses pembangunan dan uji coba yang ketat, hari ini Jalan Trase Batutulis resmi dibuka penuh 24 jam untuk masyarakat,"

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"Kami mempersembahkan infrastruktur ini untuk kelancaran mobilitas warga Kota Bogor. Namun, mari kita jaga dan rawat bersama fasilitas publik ini,"

"Jangan sampai ada aksi vandalisme seperti corat-coret dinding atau merusak fasilitas jalan yang sudah dibangun dengan kerja keras bersama," ujar Dedie Rachim, Sabtu (31/10/2026).

Pemkot Bogor resmi membuka Jalan Trase Batutulis selama 24 jam. Pengendara diimbau berhati-hati dan masyarakat diminta menjaga fasilitas publik.
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